Погода в Санкт-Петербурге 4 октября 2020 года: щедрые дожди

Завтра – в понедельник, 5 октября – в Петербурге утром – сильный дождь, днем – кратковременные дожди, вечером – местами небольшие дожди Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Первые октябрьские выходные принесут Санкт-Петербургу облака и осадки. Неутешительный прогноз Северной столице на 4 октября 2020 года дали синоптики: всего за день должна выпасть треть всей октябрьской нормы осадков.

– Сегодня на погоду Санкт-Петербурга окажет влияние приближающийся с запада циклонический вихрь: его облачная система постепенно закроет небо плотной пеленой, и в послеполуденные часы начнутся дожди, – предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. – В течение дня и ближайшей ночи в регионе выпадет от пяти до 20 миллиметров осадков – около трети месячной нормы октября.

Специалисты Северо-Западного Росгидромета также обещают Петербургу дождливое воскресенье. Впрочем, местами дожди будут небольшими. Воздух в течение дня прогреется всего до 15 градусов выше нуля. Все это будет сопровождать умеренный ветер.

В Ленинградской области в воскресенье, 4 октября, погода будет аналогичной, разве что разогреется до 17 градусов тепла.

Завтра – в понедельник, 5 октября – в Петербурге будет, по данным метеорологов, также прохладно и сыро: утром – сильный дождь, днем – кратковременные дожди, вечером – местами небольшие дожди.