Коронавирус в Карелии, последние новости на 4 октября 2020 года: за сутки заразилось 27 человек

За сутки выздоровевших в Карелии стало на 35 человек больше Фото: Олег ЗОЛОТО

О количестве инфицированных коронавирусом за минувшие сутки сообщили в оперативном штабе республики Карелия. По последним данным, на утро 4 октября 2020 года число зараженных «ковидом» в регионе составляет 4231 человек. За сутки их количество увеличилось на 27.

– Шесть из них имеют симптомы средней тяжести, один – в крайне тяжелом состоянии, – сообщают в штабе. – Новые случаи коронавируса подтверждены в Петрозаводске (21 человек), Лоухах (два человека), а также Сегеже, селе Шокша, поселках Кварцитный и Юляристиоя (по одному человеку).

Выздоровели с начала пандемии в республике 3503 человека. За сутки выздоровевших стало на 35 человек больше: официально, коронавирус победили 28 жителей Петрозаводска, три жителя Кондопожского района и по два жителя Пряжинского и Питкярантского районов.

Новых летальных случаев за последние сутки не зарегистрировали. В стационарах остаются 155 человек, в том числе двое – на аппаратах искусственной вентиляции легких. Одного из двух крайне тяжелых пациентов подключили к ИВЛ за минувшие сутки.