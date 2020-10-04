Роспотребнадзор заинтересовался гигантским пожаром на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге

Пламя охватило 2500 квадратных метров мусора. Фото: vk.com/spb_today

Масштабный пожар на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге вспыхнул поздним вечером 3 октября. Около 22:30 под Красным Селом загорелась площадка завода по механизированной переработке бытовых отходов (МПБО-2), а именно его опытный завод, располагающийся на Волхонском шоссе, 116 литера Х.

– На территории завода горел мусор на площади 2500 квадратных метров, – сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – К ликвидации пожара от МЧС привлекли 16 единиц техники и 64 человека.

К полуночи пожар удалось ликвидировать. Так как предприятие, судя по данным с его официальных ресурсов, работает только днем, никто не пострадал.

Зарево от пожара было видно на многие километры. Фото: vk.com/spb_today

Между тем, гигантским пожаром уже заинтересовался Росприроднадзор. Дело в том, что это уже второй пожар на предприятии за последний месяц: предыдущий произошел на основной площадке завода в Янино 17 сентября. Причем административное расследование по факту того пожара еще не завершили.

– Идет проверка по факту возгорания балласта на территории завода МПБО-2 на площадке на Волховском шоссе, – сообщают в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора. – Вечером 3 октября инспектор ведомства выезжал на место. По результатам выезда будет принято процессуальное решение.