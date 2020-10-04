21 004 человека за сутки обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге коронавирусом с начала пандемии заразилось 43 966 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Десятки тысяч жителей Санкт-Петербурга обследовали на коронавирусную инфекцию за минувшие сутки. По данным на 10:00 4 октября, количество обследованных за сутки составляет 21 004 человека.

– Под медицинским наблюдением сейчас находится 2676 человек, – сообщают в оперативном штабе Санкт-Петербурга. – Из них 33 – в обсерваторе, 695 – контактные, 1948 – на самоизоляции.

За субботу, 3 октября, специалисты успели обработать 185 вызовов, поступивших на номер «122» в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

По последним данным, на утро 4 октября в Санкт-Петербурге коронавирусом с начала пандемии заразилось 43 966 человек, из них 29 547 человек выздоровело, а 3034 – погибло. В России количество заболевших превысило 1,2 миллиона, число умерших приближается к миллиону, а число погибших перевалило за 21 тысячу человек.