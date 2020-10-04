Женщина на иномарке насмерть переехала лежащего на дороге мужчину

Пару дней назад подобная смерть настигла велосипедиста: мужчина тоже лежал на проезжей части, когда на него наехал автомобиль Фото: Олег ЗОЛОТО

Странной смертью умер пешеход, оказавшийся вчера, 3 октября, около 21:20 на трассе «Толмачево – Нарва». По какой-то причине 47-летний мужчина прилег на асфальт 116-го километра автодороги – и вскоре оказался под колесами иномарки.

«Джилли МК-Кросс» управляла 30-летняя женщина. В потемках автомобилистка попросту не успела среагировать на такую неожиданную преграду на дороге, ведь мужчина прилег на проезжую часть далеко не в зоне пешеходного перехода.

– В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, – сообщают в УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Мужчина скончался на месте.

Кстати, буквально пару дней назад подобная смерть настигла велосипедиста на трассе «Кемпелово – Выра – Тосно – Шапки»: мужчина также лежал на проезжей части. А в середине сентября лежащего на дороге мужчину насмерть задавили под Тихвином.