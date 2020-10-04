Мужчина зарезал собственную мать и выбросил ее из окна в Санкт-Петербурге

За убийство мамы петербуржцу грозит до 15 лет тюрьмы Фото: Олег ЗОЛОТО

Визит родственников из Кронштадта закончился для 54-летней петербурженки смертью. Тело женщины обнаружили под окнами ее квартиры на четвертом этаже дома №31 корпус 3 по Бухарестской улице 2 октября.

– В квартире во время прибытия полицейских находились 33-летний сын погибшей и его 32-летняя жена, оба безработные, – сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Они пояснили, что приехали в гости к матери, распивали спиртные напитки, мать вышла в другую комнату и упала с балкона.

Вот только ножевое ранение в ее груди в легенду гостей как-то не вписывалось. В результате уже на следующий день, 3 октября, правоохранители завели уголовное дело по факту убийства петербурженки, а вечером задержали и отправили в изолятор ее сына.

За убийство собственной матери мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.