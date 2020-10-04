Водитель-наркокурьер уходил от погони на скорости 240 километров в час

Ускорение мужчине придали 120 граммов амфетамина и несколько пакетов марихуаны. Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Погоня на скорости за 200 всполошила Петербург вечером 3 октября. Внимание сотрудников ДПС привлек «Мерседес», который ехал в районе Ломоносова с выключенными фарами ближнего света. Правоохранители попытались остановить иномарку, но водитель только поддал газу.

– Инспекторы организовали преследования. Водитель «Мерседеса» во время нее неоднократно нарушил ПДД, – сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – В результате он выехал на КАД и увеличил скорость до 240 километров в час.

Уже на Предпортовой улице в Санкт-Петербурге лихачу стали стрелять по колесам. С пробитым правым передним колесом водитель попытался и дальше удирать от полиции, но не справился с управлением и врезался в отбойник.

С пробитым колесом водитель попытался и дальше удирать от полиции, но врезался в отбойник. Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Когда два полицейских ворвались в салон иномарки, за рулем – цел и невредим – сидел 25-летний петербуржец Руслан. С собой у Руслана было 120 граммов амфетамина и несколько пакетов марихуаны, что и придало ему ускорение. На мужчину завели уголовное дело по наркотической статье.