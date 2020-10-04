1300 бродячих собак чипировали и кастрировали с начала года в Санкт-Петербурге

С начала года в Петербурге уже вакцинировали – в том числе от бешенства – более 68 000 и чипировали около 17 000 собак Фото: Артем КИЛЬКИН

Как Петербург сражается с проблемой бездомных животных, рассказал начальник городского Управления ветеринарии Юрий Андреев.

– В этом году кастрировано, чипировано и привито против бешенства более 1300 безнадзорных собак, – сообщил руководитель ведомства. – С этого года в городе проводится бесплатная кастрация безнадзорных кошек. Эти шаги способствуют регулированию численности безнадзорных животных в городе.

Отдельные меры действуют и для домашних животных. Так, с 2012 года в городе проходит акция по бесплатной вакцинации собак. Она включает в себя лечение от кишечных паразитов, электронную метку и оформление паспорта животного. Это позволяет защитить не только питомцев, но и их хозяев. Например, с начала года, несмотря на пандемию, в Петербурге уже вакцинировали – в том числе от бешенства – более 68 000 и чипировали около 17 000 собак.

На сегодня государственная система ветеринарии в городе представлена 21 ветклиникой и 700 специалистами. Каждый месяц клиники принимают свыше 8 000 зверей. В 2020-ом клиники уже провели миллион диагностических исследований, прививок и осмотров.