Самолет аварийно сел в Санкт-Петербурге из-за отказа двигателя

На борту самолета были пилот и пассажир, оба остались целы и невредимы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Частный легкомоторный самолет аварийно приземлился в Санкт-Петербурге, в городе Ломоносов, днем в субботу, 3 октября. Импровизированной посадочной полосой для воздушного судна стал порт Бронка.

– По предварительной информации, причиной происшествия в порту Бронка стал отказ двигателя частного легкомоторного самолета, – сообщают в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

На борту самолета были пилот и пассажир. Оба, несмотря на отказ двигателя и незапланированную посадку, остались целы и невредимы.

Теперь в причинах аварийной посадки частного самолета и обстоятельствах его полета разбираются следователи. Специалисты выяснят, на каких правах воздушное судно поднялось в небо, в каком оно было техническом состоянии и почему двигатель мог отказать.