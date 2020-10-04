Ленобласть развернула дополнительные койки для больных с коронавирусом

Всего дополнительно развернули 160 коек. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Пока Петербург возвращает к работе временный госпиталь для зараженных коронавирусом в «Ленэкспо», Ленинградская область разворачивает дополнительные койки для зараженных в больницах.

С сегодня, 4 октября, больных «ковидом» и внебольничной пневмонией начали принимать стационары еще двух клиник 47 региона – Сиверской и Бокситогорской.

– Прием пациентов с подозрением на «ковид» также ведут в Ленинградской областной клинической больнице, Всеволожской, Кировской, Приозерской и Волховской больницах, – добавляют в администрации Ленинградской области. – С учетом Сиверской и Бокситогорской, количество коек увеличено с 866 до 1026.

Всего дополнительно развернули 160 коек. Места в стационарах организуют с запасом: на сегодня в медицинских организациях региона находится 649 пациентов, из них 463 – с внебольничной пневмонией и 186 – с подтвержденным «ковидом».