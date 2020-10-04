Прижизненный томик стихов Маяковского нашли на старых антресолях в Санкт-Петербурге

Вековой томик стихов Маяковского останется в семье. Фото: Сообщество «Пожалуйста! Оцените мой антиквариат» в «Фейсбуке»

Сокровище на антресолях обнаружила петербургская семья, затеяв в самоизоляции генеральную уборку квартиры. В кипе старых книг скрывалось прижизненное издание стихов Владимира Маяковского.

– Карантин привел к вынужденным разборам антресолей моих питерских родственников, – написала в соцсетях москвичка Анастасия. – В коробках была найдена книга, которая нам показалась интересной.

Сборник был выпущен в Берлине тиражом всего тысяча экземпляров. Фото: Сообщество «Пожалуйста! Оцените мой антиквариат» в «Фейсбуке»

Сборник стихов «Для голоса» датирован 1923 годом и выпущен в Берлине тиражом всего тысяча экземпляров. В то время в Берлине вместе с Владимиром Маяковским находился и конструктор книги – художник Эл Лисицкий. Вместе они создали одно из лучших изданий в духе русского конструктивизма.

Сборник стихов «Для голоса» датирован 1923 годом. Фото: Сообщество «Пожалуйста! Оцените мой антиквариат» в «Фейсбуке»

Книги того же тиража ранее появлялись на российских аукционах, и цена за экземпляр доходила до полутора миллионов рублей. На аукционах «Литфонда» было продано два издания – за 450 и 750 тысяч рублей (роль сыграли состояние книги и дарственная надпись).

Но Анастасия и ее петербургские родные продавать книгу не планируют: вековой томик стихов Маяковского останется в семье.