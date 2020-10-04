Актер кукольного театра разбился насмерть, упав с крыши в Санкт-Петербурге

У Сергея Горячева остались супруга, пятеро детей, родители и внуки. Фото: Кукольный театр «Виноград»

Смертельный несчастный случай настиг актера петербургского кукольного театра «Виноград» Сергея Горячева. 64-летний артист разбился насмерть, сорвавшись с крыши.

– Разбился, упал с высоты в доме, где строил печку, – сообщают в театре.

Неладное утром 3 октября заподозрила дочь кукольника: мужчина уехал из дома ранним утром 2 октября и перестал выходить на связь. Сергей Васильевич, мастер на все руки, собирался строить печку в одном из домов поселка Рождествено под Гатчиной. Дочь обратилась с заявлением о пропаже в полицию.

Маленькие зрители театра запомнили Сергея Горячева как «дедушку с добрыми глазами». Фото: Кукольный театр «Виноград»

– Было установлено, что гражданин Горячев умер в Гатчинском районе, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Маленькие зрители театра запомнили Сергея Горячева как «дедушку с добрыми глазами», который дарил свет и любовь всем вокруг. У Сергея Васильевича остались супруга, пятеро детей, родители и внуки.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Сергея Васильевича Горячева