Спектр социальных услуг для бездомных расширят в Санкт-Петербурге

На сегодня в Санкт-Петербурге официально 3345 бездомных Фото: Олег ЗОЛОТО

Программу профилактики бездомности разрабатывают в Санкт-Петербурге. «Дорожная карта» по оказанию помощи тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации без рубля в кармане и прописки в паспорте, уже составлена чиновниками совместно с депутатами и социальными организациями, а в ближайшее время ее утвердят в Смольном.

– Срочные социальные услуги для бездомных будут расширены, – сообщают в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева. – Они включат не только обогрев и питание, но и помощь в восстановлении удостоверяющих личность документов. Предлагается расширить перечень оснований для бесплатной медпомощи и спектр услуг по социальной адаптации, в том числе содействовать в трудоустройстве.

Как отметил Олег Эргашев, программа позволит властям эффективнее взаимодействовать в вопросах профилактики бездомности.

На сегодня в городском Центре учета и социального обслуживания граждан России БОМЖ состоит 3345 человек. В регионе открыты 13 домов ночного пребывания, которые обслуживают 258 бездомных. С начала года здесь переночевали 686 человек, а всего социальные услуги получило более 2000 бездомных.