Врач навел пистолет на женщину с ребенком в очереди за фруктами в Зеленогорске

Доктор взял женщину с ребенком на мушку якобы для того, чтобы самому защититься от их нападок Фото: Артем КИЛЬКИН

Аргументом в конфликте двух покупателей, стоящих в очереди за фруктами в Зеленогорске, стал пистолет. К счастью, его владелец не успел пустить его в ход.

Перебранка развязалась между 51-летним сотрудником одной из больниц Санкт-Петербурга и женщиной с ребенком днем 4 октября. Причиной спора, по одной из версий, стало то, что женщина сделала мужчине замечание: он слишком громко говорил по телефону.

Тогда доктор, используя непечатную лексику, якобы ударил женщину, а затем удалился в свой «Рендж Ровер» – и вернулся уже с пистолетом в руках. Якобы для того, чтобы самому защититься от нападок дамы.

Сам момент конфликта на записи, сделанные очевидцами, не попал: свидетелям удалось запечатлеть лишь поспешное «отступление» вооруженного доктора. Как на самом деле разворачивалось неприятное общение оппонентов, были ли побои и угрозы, сейчас выясняет полиция: женщина подала заявление, то же грозился сделать и сам врач.

– Полиция проводит разбирательство по данному факту, – пояснили «Комсомолке» в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.