Орлана по имени Рустик выпустили на волю после двух лет лечения

Мальчишки случайно нашли больную птицу в Московской области в сентябре 2018 года. Фото: Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга

Сегодня, во Всемирный день защиты животных, в Санкт-Петербурге выпустили на волю белохвостого орлана по имени Рустик. Краснокнижную птицу выхаживали два года. И, кажется, ветеринарам и упорной хищной птице удалось невозможное.

– Орлан-белохвост прибыл в клинику «Зеленый попугай» в тяжелом состоянии, – сообщили в Комитете по природопользованию Санкт-Петербурга. – Специалисты обнаружили у птицы множество заболеваний, в том числе сердечно-легочную недостаточность и воспаление почек.

Мальчишки случайно нашли птицу, лежащую в поле в Московской области, в сентябре 2018 года. Доктора обнаружили у орлана поражение спинного мозга, воспаление легких и многие другие недуги. Надежды на то, что птица вновь полетит, было мало. Но специалисты рискнули.

– Орел, упрямо боровшийся с недугом на протяжении месяца, в итоге встал на лапы. Видя его упорство, врачи прозвали его Рустиком в честь Рустама Набиева – человека, лишившегося ног, но покорившего Эльбрус, – рассказывают в «Зеленом попугае».

На ПМЖ белохвоста отправили в Санкт-Петербург: сегодня Рустик взмыл в небо заказника Северное побережье Невской губы. Как отметил глава комитета Денис Беляев, «забота о животных – дело каждого: они оказываются беззащитными на планете, которой управляет человек».