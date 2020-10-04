Загадочную смерть мужчины, спавшего в детской коляске в парадной, расследуют в Санкт-Петербурге

У мужчины были сломан череп и поврежден мозг Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

54-летний пьющий петербуржец всю ночь проспал в детской коляске, оставленной на первом этаже парадной дома №65 корпус 4 по проспекту Большевиков, а на следующий день умер от травм в реанимации Мариинской больницы.

Первый звонок в полицию поступил от одной из жительниц парадной утром 2 октября. В тот момент непрошенный гость был еще жив.

– Женщина сообщила, что в парадной в детской коляске спит нетрезвый мужчина, который сильно храпит и что-то бормочет, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Муж женщины отметил, что мужчина спал в коляске еще раньше, когда он уходил на работу в ночную смену.

Спустя несколько часов о том же спящем вновь сообщили в полицию, но уже из Мариинской больницы. Петербуржца доставили туда на «скорой» с гематомой головного мозга и переломом черепа, а затем срочно отправили на операцию. К утру 3 октября, несмотря на усилия врачей, пациент скончался.

Видеонаблюдение показало, что вечером 1 октября мужчина подшофе зашел в парадную еще без синяков и кровоподтеков на лице. Внутрь его впустил один из жителей, вышедших во двор покурить. Позже тот же курильщик видел мужчину спящим в коляске, но без травм. Криков или звуков борьбы из парадной жители не слышали. Есть ли в смерти петербуржца криминальный след, выясняет полиция.