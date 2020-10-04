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Происшествия

Полицейскому разбили фару служебного авто за сделанное замечание на Театральной площади

На светофоре полицейский предупредил соседа по автомобильному движению, что тот сейчас нарушит ПДД
Анна ПОСЛЯНОВА
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Сотрудник полиции сделал замечание, но водитель и пассажир «Лады» отреагировали на него агрессивно

Сотрудник полиции сделал замечание, но водитель и пассажир «Лады» отреагировали на него агрессивно

Фото: Тимур ХАНОВ

Сотрудник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургской полиции сделал замечание соседу по проезжей части и нарвался на неприкрытую агрессию. И даже служебное авто его не спасло.

Днем 2 октября полицейский дожидался зеленого сигнала светофора на Театральной площади на служебном авто. Тут правоохранитель заметил «Ладу Гранту», которая заняла неправильное положение на дороге и неизбежно нарушила бы ПДД.

– Сотрудник полиции сделал замечание, но на него водитель и пассажир «Лады» отреагировали агрессивно, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Когда полицейский начал движение, водитель «Лады» вышел из машины, ударил по заднему крылу служебного автомобиля и разбил плафон фонаря.

Через секунду агрессивной «Лады» и след простыл. Полицейский обратился к коллегам. На следующий день отечественное авто со вспыльчивым водителем за рулем – 30-летним приезжим из Дагестана – остановили, а самого автомобилиста отправили в отделение.

ДТП