Таксист ногами избил пассажирку у Смоленского кладбища в Петербурге

Таксист избил пассажирку на Васильевском острове. Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередной конфликт водителей такси и их пассажиров произошел вечером 4 октября в Санкт-Петербурге. Все произошло на Малом проспекте Васильевского острова у Смоленского кладбища. Здесь таксист выволок на улицу пассажирку, ехавшую в машине. Женщина попыталась ответить. завязалась потасовка.

- Конфликт попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина вытащил женщину из машины, повалил на землю и начал бить. Та попыталась ответить обидчику, но силы явно были неравными. Драчунов разнимал проезжавший мимо водитель, - пишут «Невские новости», которые публикуют видео инцидента.

В итоге пассажирка выбежала а дороге и остановила «Мерседес», водитель которого попытался выслушать обе стороны. Таксист попытался объяснить причины - вероятно его вывело из себя поведение женщины, но в этот момент она пнула его машину и тогда водитель хорошенько врезал обидчице причем бил лежачую уже ногами.

Реакция правоохранительных органов на инцидент пока неизвестна.