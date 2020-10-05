Александр Беглов поздравил петербургских педагогов с Днем учителя

Нынешний год стал особым для всех учителей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил всех педагогов города на Неве с их профессиональным праздником. День учителя по давней традиции отмечается в начале октября (с 1994 года имеет постоянную дату) и нынешний год, несмотря на все неурядицы, не стал исключением.

- Угроза коронавируса весной заставила перейти на дистанционное обучение. Но это еще раз доказало профессионализм петербургских педагогов, их умение быстро освоить новые методики. Они остались верными детям, помогли им завершить учебный год, а выпускникам – успешно сдать экзамены, - говорится в тексте поздравления, который публикует пресс-служба губернатора.

Глава города отметил, что каждый учитель - человек особых качеств. Он не только должен доходчиво объяснить материал, но и быть воспитателем своим ученикам. При этом педагог сам обязан являться примером для подрастающего поколения горожан.

Отметим, что в системе петербургской образования работают 100 тысяч человек. 33 тысячи из которых - школьные учители.

«КП-Петербург» присоединяется к поздравлениям с Днем учителя!