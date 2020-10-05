Массовое ДТП из десятка машин произошло на КАД

ДТП с десятком разбитых машин произошло на КАД в районе проспекта Косыгина. Фото: vk.com/spb_today

Массовое ДТП произошло вечером 4 октября на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга. В условиях дождя и плохой видимости здесь столкнулись больше десяти автомобилей. По счастью, практически все повреждения оказались не слишком серьезными.

- ДТП на внутренней стороне КАД, после развязки с проспектом Косыгина. Участвует около 10-15 машин, - сообщали очевидцы произошедшего в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам одного из участников аварии, все началось с того, что перед ним резко затормозила машина с женщиной за рулем. Водителю пришлось резко уйти правее, где ехали другие авто. Последовал первый удар, второй и дальше пошло по принципу домино.

Сама дама, чье авто не было задето, с места происшествия уехала. А вот остальным водителям пришлось еще долго стоять под дождем, дожидаясь приезда ГИБДД и оформления протоколов.

Официальной информации о произошедшем от Госавтоинспекции пока не поступало.