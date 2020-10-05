Организаторов незаконной миграции больше тысячи человек, отправили под арест

49-летнего мужчину, организовавшего услуги по легализации мигрантов, арестовали до суда. Фото: Тимур ХАНОВ

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест 49-летнего организатора незаконной миграции. На этом настаивало следственное управление петербургского Главка МВД.

- Злоумышленники незаконно поставили на миграционный учет более 1 тысячи иностранных граждан, заработав свыше 50 миллионов рублей. По подозрению в незаконной деятельности были задержаны: 49-летний гражданин РФ по имени Хожикурбон и 35-летняя Дилнозу, гражданку одного из среднеазиатских государств, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, комплект легализации для каждого мигранта стоил приезжим от 24 до 28 тысяч рублей. Дел у пары шли хорошо, поток желающих остаться в Петербурге не иссякал. Но все закончилось 30 сентября, когда делом заинтересовалась полиция.

Сейчас организатор миграционной схемы арестован, его подруга останется до суда под домашним арестом. Обоим грозит до пяти лет лишения свободы.