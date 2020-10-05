Более 13,6 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Более 16 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге 4 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Эпидемическая ситуация в Санкт-Петербурге с каждым днем становится все более напряженной. Горожане массово проходят тестирование для выявления коронавируса. По данным Смольного на понедельник, 5 октября 2020 года, за последние сутки в Северной столице более 13 тысяч человек сдали анализы на наличие инфекции. Результаты исследований будут известны спустя несколько дней.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 13686 человек. Под медицинским наблюдением находится 2470 человек. Из них 31 - в обсерваторе, 505 - контактные, 1934 - на самоизоляции, - сообщили в администрации Северной столицы.

С начала октября число новых зараженных в Санкт-Петербурге увеличивается с большой скоростью. Если 1 октября коронавирус был обнаружен у 285 человек, то 4 октября число новых инфицированных уже составило 392 человека.

Всего за время пандемии в городе на Неве заболели более 44 тысяч человек, из них выздоровели почти 30 тысяч, скончались более 3 тысяч человек.