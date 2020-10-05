Ангар полыхает на 5-й Поперечной улице в Ново-Ковалево

В Ново-Ковалево горел ангар. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Серьезный пожар возник утром 5 октября в промзоне Ново-Ковалево на 5-й Поперечной улице, которая находится за КАД в районе Ржевского лесопарка. Очевидцы ЧП и вызвавшие спасателей, сообщили, что горит ангар. Предположительно со стройматериалами.

- Площадь пожара составляет 40 квадратных метров, по состоянию на 10:00, пламя локализовано, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

На данный момент на месте происшествия работают пожарные бригады, сведения о возможных пострадавших уточняются.

Причины возгорания позднее установят дознаватели регионального управления МЧС.

Напомним, что накануне спасатели приняли участие в ликвидаиции последствий страшного ДТП в Новгородской области, в котором погибли три человека. Участие в аварии приняла машина 38-летней петербурженки.