Число зараженных коронавирусом превысило 400 человек в Санкт-Петербурге 5 октября 2020 года

Еще 407 человек заболели коронавирусом в Петербурге за последние сутки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается рост новых зараженных коронавирусом. В понедельник, 5 октября 2020 года, статус инфицированных подтвердился еще у 407 человек. Последний раз такой высокий показатель был во время первой волны эпидемии - 21 мая.

- С начала пандемии в Петербурге коронавирусом заразились 44 765 человек, 407 за последние сутки. За все время выздоровели 29 947 пациентов (+204 человек), жертвами коронавируса стали 3 073 человек (+14 человек за последние сутки), - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Напомним, что временный госпиталь в "Ленэкспо" готовится принимать новых пациентов. Всего для медицинской помощи выделено девять корпусов. В общей сложности в госпитале подготовлено порядка 2,5 тысяч коек, как для легких, так и тяжелых больных.

Также в Петербурге сократят сроки выполнения исследований на COVID-19. Всего проверкой анализов на коронавирус занимаются 46 лабораторий. За весь период в городе проведено более 2,9 миллионов исследований.