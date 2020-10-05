Петербуржца расстреляли во время дорожного конфликта на Пулковском шоссе

Парню выстрелили в спину на Пулковском шоссе во время дорожного конфликта Фото: Олег ЗОЛОТО

Молодой житель Санкт-Петербурга получил пулю в спину на Пулковском шоссе. Вечером в субботу, 3 октября 2020 года, 22-летний парень самостоятельно обратился в городскую больницу № 26 с ранением. Он пояснил, что неизвестный мужчина выстрелил в него из травматического пистолета во время ссоры на дороге.

- Со слов молодого человека, у дома 21.2 по Пулковскому шоссе у него произошел конфликт с мужчиной-водителем автомобиля "Хундай Солярис". Ссора накалилась и оппонент несколько раз выстрелил в заявителя из предмета, похожего на травматический пистолет, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция начала проверку. С места конфликта было изъято видео с камер наблюдения, на котором запечатлен инцидент.

На данный момент правоохранители разыскивают стрелка и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.