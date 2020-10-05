Санкт-Петербург попал в топ-10 самых высоких зарплат в России

Петербург занял восьмое место по уровню зарплат в России Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Названы города в России с самыми высокими зарплатами в стране. Как стало известно в понедельник, 5 октября 2020 года, Санкт-Петербург попал в ТОП-10 рейтинга, составленного "Риа Новости". Однако Северная столица находится не в верхних строчках списка, а занимает лишь восьмое место.

- Среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2020 года в Санкт-Петербурге составила 66,5 тысяч рублей, - говорится в исследовании.

Перед Северной столицей в рейтинге заняли места семь городов. Самые высокие зарплаты, ожидаемо, оказались в Москве - 103,1 тысячи рублей. Второе место занял Южно-Сахалинск (97,4 тысяч рублей). Тройку завершает Салехард со средней зарплатой в 94,9 тысяч рублей. Также выше доход, чем в Петербурге, у жителей Сургута, Ханты-Мансийска, Магадана и Петропавловск-Камчатского.

Самые низкие зарплаты оказались в Элисте, Махачкале и Шахтах. Там средний доход не превышает 30 тысяч рублей в месяц.