На КАД перекроют движение в районе Мурманского шоссе на два дня

КАД перекроют на два дня с 6 октября в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Автомобилистов Санкт-Петербурга ждут новые ограничения. Во вторник, 6 октября 2020 года, на два дня перекроют движение на Кольцевой автодороге в районе Мурманского шоссе. Сильных пробок не ожидается, так как закрыты будут по одной полосе на каждом кольце.

- В период с 6 по 8 октября 2020 года одновременно на внутреннем и внешнем кольце КАД будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы. На период перекрытия полос, по оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров час - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. Ограничения вводятся в связи с работами, которые будут проводиться в круглосуточном режиме.