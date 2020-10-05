Проблему граффити обсудили в Санкт-Петербурге

В Петербурге обсудили проблему граффити на нежилых зданиях Фото: Артем КИЛЬКИН

В понедельник, 5 октября 2020 года, состоялась рабочая встреча с главой регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге Андреем Рябоконь в связи с граффити на фасадах нежилых зданий в городе. Во время дискуссии участники пришли к единому мнению о том, что нужно защищать город от "вандальных надписей и рисунков", которые разрушают дома и нарушают единую городскую среду.

- В соответствии с действующим законодательством размещение графических изображений на зданиях выявленных объектов культурного наследия, а также других фасадах зданий недопустимо. В остальных случаях собственник дома может обратиться в комитет по градостроительству для согласования изображения, - отметил заместитель председателя комитета Алексей Моор.

Также в Петербурге разрабатывается концепция создания отдельно стоящих конструкций, которые станут своего рода холстами для уличных художников. Планируется создать световые проекции рисунков на брандмауэры и лицевые фасады зданий, поскольку росписи на них по закону размещать не разрешено.