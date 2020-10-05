В Карелии отец избил 4-месячного малыша до реанимации

Пострадавший ребенок находится в республиканской больнице Карелии. Фото: Артур Парфенчиков / vk.com/id419407976

Дикий случай произошел в столице Карелии Петрозаводске. Здесь в больницу экстренно госпитализировали 4-месячного малыша, которого спьяну избил собственный отец. Пока за жизнь ребенка бьются врачи, горе-папашей занимаются следователи.

- По версии следствия, 4-месячный мальчик находился дома со своим отцом. Мать малыша в это время отсутствовала. В это время обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес ребенку несколько ударов рукой по голове, причинив черепно-мозговую травму, - сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета России по Республике Карелия.

Сейчас, по словам главы Карелии Артура Парфенчикова, состояние малыша остается стабильно тяжелым. При этом ребенок обеспечен всем необходимым, ему ничего не надо, хоть местные жители очень хотят помочь.

Что касается 36-летнего отца, то против него заведено дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного в отношении малолетнего». Мужчина грозит до 10 лет лишения свободы.