Врача-дебошира, напавшего с пистолетом на женщину и ребенка, уволили из больницы

Врача 26-й больницы уволили после конфликта в Зеленогорске. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Врач-хулиган, напугавший женщину и ребенка пистолетом и ударивший ее, лишился работы. 51-летнего реаниматолога и замглавного врача Городской больницы №26, уволили после возбуждения уголовного дела.

- Контракт с доктором расторгнут, рабочие отношения с ним прекращены. Его последний рабочий день был в пятницу. И в понедельник он на работу уже не вышел, - рассказали газете «Петербургский дневник» в пресс-службе 26-й больницы.

Напомним, что конфликт произошел в минувшую субботу в Зеленогорске. Стоявший в очереди за фруктами мужчина громко общался по телефону, а на сделанное замечание устроил конфликт.

Позднее в полицию поступило заявление от 44-летней женщины о том, что мужчина нанес ей телесные повреждения и угрожал предметом, похожим на пистолет. После чего уехал на черном Range Rover. По номерам авто и установили владельца.

Сейчас врач находится в больнице, но как пациент - почувствовал себя плохо. По факту ЧП возбуждено дело о хулиганстве.