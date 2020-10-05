Длинные пробки сковали Санкт-Петербург утром 5 октября

Длинные пробки сковали улицы Петербурга утром 5 октября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Утро понедельника, 5 октября 2020 года, в Санкт-Петербурга началось с пробок. В целом максимальная загруженность дорог в городе составила 6 баллов, однако некоторые трассы встали в длинные заторы.

- С половины 9-го утра пробка в 7.9 километров растянулась по Колтушскому шоссе и проспекту Косыгина от Центральной улицы до улицы Передовиков, - сообщил сервис "Яндекс".

Пробка в 7,1 километров встала на проспекте Культуры, Тихорецком проспекте и Политехнической улице от КАД до площади Мужества. Еще один затор утром наблюдался на Витебском проспекте, Воздухоплавательной улице, Ново-Рыбинской улице и Черниговской. машины стояли 6 километров от проспекта Славы до Рыбинской улицы.

Самыми загруженными магистралями Петербурга утром в понедельник стали Московское шоссе в сторону центра, Гражданский проспект, проспект Культуры и Тихорецкий проспект также в сторону центра. Все пробки оцениваются в 8 баллов.