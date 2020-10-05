Дожди придут в Ленинградскую область 6 октября

Дожди ожидаются в Ленобласти 6 октября Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области продолжает держаться хорошая погода. По прогнозам синоптиков, во вторник, 6 октября 2020 года, в регионе будет тепло, однако дождливо. Осадки начнут выпадать еще ночью и продержатся весь день.

- Во вторник в области облачная погода. Ночью местами небольшой дождь, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, - сообщили в МЧС 47-го региона.

"Бабье лето" все еще не уступает место осени. Ветер во вторник ожидается теплый, южный, юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до 7-12 градусов выше нуля, днем прогреется до 12-17 градусов тепла.

По прогнозам, всю неделю в области продержится теплая, но дождливая погода. Сильных ливней, пока что, не ожидается.