Вьетнамских свиней заметили на Парашютной улице в Санкт-Петербурге

Стадо вьетнамских свиней заметили на Парашютной улице в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Жители Санкт-Петербурга утром в понедельник, 5 октября 2020 года, встретили необычных для города животных. На Парашютной улице в Приморском районе, как ни в чем не бывало, паслись большие черные свиньи. Они прогуливались по лужайке и рыли землю своими пяточками. Удивленные очевидцы запечатлели животных на фото.

Откуда взялись животные в городе, не известно Фото: СОЦСЕТИ

- На Парашютной улице мирно пасутся пять особей вьетнамских вислобрюхих свиней, - рассказали в социальной сети очевидцы.

Откуда взялись необычные хрюшки в черте города, не известно. Предположительно, они могли сбежать из чего-нибудь частного хозяйства. Успели ли их найти и забрать домой, пока что не сообщалось.

Свинюшки мирно паслись вдоль дороги Фото: СОЦСЕТИ

Животных не редко можно встретить в Петербурге. Так, в начале сентября по Приморскому району Северной столицы весь день гулял одинокий лось. Он прошел по проспекту Авиаконструкторов, а после заглянул на рыбалку к местным мужчинам.