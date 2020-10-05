Кровавое воскресенье: Контролер «Питерлэнда» истыкала ножом своего мужа

Семейная ссора в Стрельне закончилась поножовщиной. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кровавое воскресенье произошло в Петродворцовом районе Петербурга 4 октября. В одном из жилых домов Стрельны повздорили муж с женой. Семейная ругань на почве выпитого оказалась бурной и закончилась поножовщиной. Жена истыкала мужу все бедра. Полицию вызвал сын пары.

- 4 октября в 12:47 в дежурную часть поступил сигнал от мужчины 1984 года рождения, который сообщил о ножевом ранении в доме по улице Львовская в поселке Стрельна, - сообщает источник в правоохранительных органах.

На место происшествия примчались полицейские и скорая помощь. Из квартиры медики забрали нигде не работающего 63-летнего мужчину, у которого обнаружили многочисленные ножевые ранения бедер. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Там же была задержана и его 57-летняя жена, которая пояснила, что поранила супруга из-за ссоры и после выпитого. Известно, что женщина работает оператором-контролером в ТЦ «Питерлэнд».

Сейчас полицейские ждут сведений от медиков о степени тяжести ранений, после чего будет приняло решение о возбуждении уголовного дела.