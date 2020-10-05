Умер известный художник из группы "Митьки" Владимир Тихомиров

Художник Тихомиров из "Митьков" умер в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге умер известный деятель искусств Владимир Тихомиров. Художника не стало в возрасте 69 лет. Об этом в понедельник, 5 октября 2020 года, сообщили в группе в соцсети, посвященной его родному брату, художнику Виктору Тихомирову.

- Ушел из жизни Владимир Тихомиров – художник, митек. Ушел неожиданно для близких… Остались только картины… Приносим соболезнования Виктору Тихомирову, родному брату художника, - говорится в сообщении.

Владимир вместе с Виктором стали постоянными участниками творческого объединения "Митьки", куда вошли художники, музыканты, поэты и писатели, став своеобразной карточкой Санкт-Петербурга.

В юности Владимир увлекается творчеством "The Beatles", поэтому музыкантов часто можно встретить в качестве героев его картин.

Друзья и поклонники творчества братьев Тихомировых выразили свои соболезнования.