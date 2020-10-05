Стало известно, когда включат отопление в Ленинградской области

Отопление в Ленобласти включат до конца недели Фото: Олег ЗОЛОТО

Администрация Ленинградской области в понедельник, 5 октября 2020 года, рассказала, когда в регионе включат отопление. По предварительным данным, тепло поступит в дома уже до конца текущей недели, что раньше, чем положено по нормативу. О готовности региона к отопительному сезону рассказал председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Юрий Андреев.

- Синоптики ждут, что среднесуточная температура воздуха снизится до +8 градусов только к концу следующей недели, - отметили в администрации области.

Еще во время сентябрьского похолодания в Ленинградской области уже стартовало пробное и периодическое протапливание в социальных объектах и жилых домах. Благодаря этому удалось проверить работу сетей и не дать жителям замерзнуть.

Сейчас в Ленинградской области запущена 691 котельная, во всех муниципальных образованиях есть распоряжения по началу отопительного сезона с конкретными сроками, полностью готов запас топлива.