Студентка с веснушками бесследно исчезла в Ленобласти

Студентка из Тихвина пропала по дороге домой. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полицейские Тихвина ищут 17-летнюю девушку, которая бесследно пропала по дороге домой. Поздним вечером воскресенья она позвонила матери и сообщила, что едет домой на такси. После этого студентку никто не видел. Прямо ночью обеспокоенная мать пошла в полицию.

- По словам заявительницы, во время звонка ее дочь сообщила, что телефон садится. При этом пропавшая девушка никогда не уходила из дома и всегда возвращалась, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Известно, что она была студенткой второго курса местного колледжа, училась на повара. Последнее время у девушки было неустойчивое эмоциональное - нервно-депрессивное состояние, из-за которого она стоит на учете у психиатра.

Приметы пропавшей: рост около 160 см, стройная, лицо овальное, бледное, европейского типа, лоб средний, брови прямые, глаза серо-голубые, нос прямой. Волосы прямые, русые, стрижка карэ. Из особых примет - шрам на лбу и веснушки на лице.

Была одета в бордовую кофту и черные джинсы.