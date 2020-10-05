Тренер фитнес-центра украл украшения из шкафчика посетительницы

Фитнес-тренер из Колпино обокрал клиентку спортцентра. Фото: Артем КИЛЬКИН

Зарплаты тренера по фитнесу оказалось мало сотруднику одного из спортцентров, расположенных в Колпинском районе Петербурга. Мужчина решил немного «подзаработать» и вскрыл шкафчик одной из посетительниц.

- По версии следствия, тренер фитнес-центра похитил золотые украшения потерпевшей, находившиеся в шкафчике для хранения вещей, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Все ценности, дабы выручить деньги, мужчина недолго думая сдал в ближайший ломбард. Там все потом и обнаружили полицейские. Вся нехитрая схема преступления вскрылась и дело было передано для утверждения обвинения в прокуратуру.

Там документы приняли и переправили уже в суд. По статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину» уже бывшему фитнес-тренеру грозит от крупного штрафа до пяти лет лишения свободы.