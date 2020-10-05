Волонтеры возобновят работу для помощи пожилым петербуржцам на время эпидемии коронавируса

Петербург мобилизует волонтеров #МыВместе для помощи пожилым гражданам Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге с 6 октября 2020 года возобновят работу волонтеры. Добровольцы вновь будут помогать пожилым горожанам пережить самоизоляцию в связи с коронавирусом: доставлять на дом продукты, лекарства и другие необходимые в быту вещи. Штаб "Мы вместе" был создан минувшей весной на базе Центра городских волонтеров.

- Наши волонтеры весной проделали огромную работу. Они приносили продукты пожилым горожанам и тем, кто находился на самоизоляции, помогали во временном госпитале, развернутом в Ленэкспо. Сегодня город снова нуждается в их помощи. Наши благородные и сердечные добровольцы вновь будут заботиться о людях старшего поколения, чтобы они не подвергали опасности свое здоровье, - сказал Александр Беглов.

Помимо помощи пенсионерам, волонтеры будут работать и в "красной зоне" временного госпиталя в Ленэкспо. Все добровольцы ежедневно заполняют чек-листы самочувствия и измеряют температуру. Если выявляются признаки ОРВИ, то волонтер к работе не допускается.

Вступить в ряды волонтеров может каждый желающий в возрасте от 18 до 50 лет без хронических заболеваний.