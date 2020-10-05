370 нарушений за выходные нашли в ходе инспекции по ресторанам и салонам красоты в Санкт-Петербурге

Больше 370 нарушений набралось только за два выходных дня. Фото: ККИ СПб

Больше 370 нарушений нашли инспекторы петербургского Комитета по контролю за имуществом (ККИ) за минувшие выходные. Рейды прошли по семи районам города, в которых проверяли магазины, кафе, рестораны, столовые, салоны красоты, мастерские и другие объекты услуг.

- Самое распространенное нарушение, – отсутствие у работников организаций средств индивидуальной защиты. Маски либо отсутствуют, либо используются не по инструкции, перчатки тоже чаще отсутствуют, хотя являются обязательными к использованию наравне с масками, - сообщает пресс-служба ККИ.

Реже у коммерсантов отсутствовали QR-коды, обязательные для работы в период пандемии. Всего инспекторами было проверено 750 объектов торговли и услуг, та, где нашлись нарушения, результатом стал административный протокол.

По каждому случаю предпринимателям грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, а при нанесении вреда здоровью клиента - до миллиона рублей.

Также в центре Петербурга нашлось кафе, которое вообще по документам было закрыто.