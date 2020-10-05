Санкт-Петербург стал самым комфортным городом России

Жители России назвали Санкт-Петербург самым комфортным городом для туризма Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители России назвали Санкт-Петербург самым комфортным городом для туризма в стране. В понедельник, 5 октября 2020 года, стали известны результата опроса, проведенного порталом Biletix среди путешественников, которые побывали минувшим летом в Северной столице.

- Петербург привлекает туристов за счет неповторимой атмосферы живого и при этом абсолютно современного города. Здесь можно не только познакомиться с великим культурным наследием России, но и в полной мере насладиться настоящим Петербургским гостеприимством, - сказал председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

Отмечается, что Петербург подходит, как для полноценного отпуска, так и для коротких поездок на выходные или праздники. Уникальное сочетание туристских возможностей и высочайшего уровня работы петербургской школы специалистов индустрии гостеприимства, долгое время удерживающей ведущие позиции в стране, развитием которой мы активно занимаемся, по праву делает Петербург российским и международным центром всесезонного туризма.

Больше половины опрошенных отметили наивысшим баллом соотношение цены и качества, 73 процента - комфортную среду города, а 93 респондента готовы рекомендовать посещение Санкт-Петербурга своим знакомым.