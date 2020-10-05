Более 1,1 миллиона человек сделали прививку от гриппа в Санкт-Петербурге

21,5 процентов петербуржцев сделали прививку от гриппа Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 1 сентября стартовала прививочная кампания против гриппа. Так, на 5 октября в Северной столице были вакцинированы уже более 1,1 миллиона человек. Об этом рассказал Роспотребнадзор города.

- На 5 октября в Петербурге привито против гриппа 1 158 681 человек, в том числе 192 014 ребенка. За счет дополнительных источников финансирования привито 116 699 человек. Охват прививками против гриппа составляет 21,5% населения города, - рассказали в ведомстве.

В связи со сложной эпидемической обстановкой, вакцинация рекомендуется всем группам населения, особенно детям от шести месяцев и людям, страдающим хроническими заболеваниями.

Сделать прививку от гриппа можно в любом медицинском учреждении, а также в специальных мобильных пунктах. В ходе иммунизации планируется привить не менее 60% горожан.