Театр Комедии Акимова проведет благотворительный спектакль для работников скорой помощи Санкт-Петербурга

Театр Комедии им. Н.П. Акимова сыграет благотворительный спектакль для работников cкорой медицинской помощи Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге во вторник, 6 октября 2020 года, театр Комедии имени Акимова при поддержке комитета по культуре проведет благотворительный спектакль для работников скорой медицинской помощи, которые находятся на передовой в борьбе с вирусом в тяжелое время пандемии. Артисты сыграют постановку режиссера Александра Кузина по пьесе Александра Островского "Правда - хорошо, а счастье лучше".

- От имени граждан Петербурга и от всего коллектива театра мы хотим выразить свою благодарность за смелость, труд и ответственность, которую несут ежедневно работники скорой помощи. Пусть классика в классическом прочтении на сцене нашего театра хотя бы ненадолго отвлечет их от поистине героического труда, - отметил директор театра Алексей Фрадин.

В спектакле задействованы: народные артисты России Вера Карпова и Юрий Лазарев, заслуженные артисты России Ирина Цветкова, Наталья Андреева, Борис Улитин, Павел Исайкин, а также Дария Лятецкая, Сергей Романюк, Борис Чистяков.