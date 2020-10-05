Сезон фонтанов в Санкт-Петербурге закончился 5 октября

В Петербурге завершился сезон фонтанов – 2020 Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге завершился сезон фонтанов. В понедельник, 5 октября 2020 года, стало известно, что специалисты "Водоканала" приступили к отключению систем, а также консервированию комплексов на зимний период.

- По окончанию работ по консервации все технологическое оборудование работавших в сезоне 2020 года фонтанов Петербурга пройдет техническое обслуживание. При необходимости специалисты заменят детали и узлы, чтобы полностью подготовить фонтаны к открытию в следующем году, - рассказали на предприятии.

Всего в сезоне 2020 года в Петербурге радовали глаз горожан 61 фонтан и фонтанный комплекс.

Этот год стал самым необычным за всю историю сооружений. Сезон фонтанов должен был начаться еще в апреле, однако из-за эпидемии открытие пришлось отложить до 29 июня.

В октябре "Водоканалу" предстоит выполнить работы по восстановлению фонтана на Лермонтовском проспекте у дома 41 и двух фонтанов на площади Победы на Московском проспекте.