На реконструкцию Лиговского путепровода выделят еще 1 млрд рублей

Реконструкция Лиговского путепровода продолжается и "пополнится" еще 1 млрд рублей. Фото: Смольный Фото: Олег ЗОЛОТО

На реконструкцию многострадального Лиговского путепровода выделят еще 1 млрд рублей. Деньги на работы выделят из федерального бюджета. Соответствующий указ правительства РФ уже подписан. Напомним, сейчас за реконструкцию отвечает «СК «Орион Плюс». Предыдущий подрядчик внезапно обанкротился, а затем с ним расторгли контракты. В итоге путепровод стоял недостроенным долгое время.

- В настоящее время строительство объекта завершено на 30%. Сейчас подрядчик выполняет работы по устройству земляного полотна и дорожной «одежды» на проспекте Маршала Жукова и Таллинском шоссе. Также строители возводят гидроизоляцию и покрытие путепровода первой очереди, устанавливают фундаменты для шумозащитных экранов, а также обустраивают ливневку, - рассказывают в пресс-службе Смольного.

Добавим, что до конца 2020 года власти планируют переключить движение автомобилей на построенный путепровод первой очереди. Окончательный ввод объекта в эксплуатацию назначен на 30 октября 2021 года.