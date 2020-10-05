Жену расчлененного рэпера Картрайта отправили на психиатрическую экспертизу

Вдову Энди Картрайта отправили на психиатрическую экспертизу. Фото: СОЦСЕТИ

Расследование дела Марины Кохал, расчленившей своего мужа, рэпера Энди Картрайта, сдвинулось с мертвой точки. Напомним, экс-супруга петербургской звезды андерграунда все еще сидит в СИЗО и не признает вину в убийстве, особенно на почве ревности к любовнице. Как рассказала «Комсомолке» адвокат Кохал Ирина Скурту, после смены следователя наконец-то появились первые новости.

- Марину Кохал направили в стационар для проведения психиатрической экспертизы, - сообщила «КП» адвокат Ирина Скурту. - Это произошло только сейчас. Мы просили дать разрешение допустить нотариуса к Марине, чтобы она дала нотариальное согласие адвокатам собрать в Барнауле все ее медицинские документы. Нам отказали. Экспертиза будет длиться месяц-полтора. И очередь на нее почти месяц. В таком режиме без документов ее можно было в первый день назначить.

Добавим, что общий ребенок Кохал и Картрайта пока что остается с бабушкой. Квартира, где произошло убийство, сейчас опечатана, поэтому оттуда нет возможности забрать теплые вещи для сына. Из-за этого вдова рэпера попросила его друзей по сцене передать ребенку собранные на концертах деньги.