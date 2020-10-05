Петербуржцы установили рекорд по разводам в сентябре 2020 года

В Санкт-Петербурге установлен рекорд по разводам за 2020 год. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржцы установили рекорд по разводам в минувшем сентябре. Свой брак официально расторгли 2479 пар. Этот показатель пока что является самым большим за весь 2020 год. Обо всем стало известно из официальных данных от комитета по делам записей актов гражданского состояния.

- Государственная регистрация расторжения брака зафиксировала 2479 разводов за сентябрь 2020 года. Для сравнения, на втором месте – август с 2366 разводами, - гласят данные ЗАГС.

Напомним, что прошедший сентябрь «отметился» еще одним рекордом – по смертности. В городе зарегистрировали 5739 летальных случаев. Такого большого числа смертей еще не было за все сентябри за последние 10 лет. При этом Санкт-Петербург обогнал Москву по количеству умерших от коронавирусной инфекции. Однако эксперты призывают горожан не паниковать, пытаясь объяснить причины столь плохой статистики.