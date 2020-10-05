Остановилось движение поездов по красной линии метро Санкт-Петербурга

Движение по красной линии метро Санкт-Петербурга остановилось на 7 минут. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пассажиры метро Санкт-Петербурга попали в «ловушку» к ночи с 5 на 6 октября – движение поездов на красной линии подземки остановилось. Речь идет об участке между станциями «Площадь Восстания» и «Нарвская». Пассажирам предлагают выбрать иные маршруты, чтобы добраться до дома, или подождать. В пресс-службе метрополитена ссылаются на технические причины сбоя.

- В 23:10 нет движения по линии №1 от станции «Площадь Восстания» до станции «Нарвская». Причины – технические, - коротко сообщили в подземке.

Обновление:

Пассажиры остались без поездов совсем ненадолго. В 23:17 движение по красной ветке метро возобновилось без каких-либо проблем.

Добавим, ранее "Комсомолка" выяснила, что масштабный капремонт станции метро "Маяковская" начнется только в 2021 году. Работы планировали начать еще в минувшем мае, но у перевозчика не хватало денежных средств.