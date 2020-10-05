Строительство центра ядерной медицины одобрили в Ленобласти

Строительство центра ядерной медицины во Всеволожске одобрили в Главгосэкспертизе России. Фото: lenobl.ru

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство современного центра ядерной медицины во Всеволожском районе Ленобласти. Напомним, на базе огромного медучреждения собираются развивать три направления лечения заболевания раком: хирургическую онкологию, а также лучевую и химиотерапию. Естественно, все это благодаря новейшим ядерно-физическим и медицинским технологиям.

- Согласно проектной документации, общая площадь двухэтажного здания составит 5 344 квадратных метра. Внутри разместят ускорительный зал с циклотроном (устройство, серьезно ускоряющее протоны – Прим. Ред.), четыре зала для систем облучения твердых мишеней с линиями транспортировки пучка протонов от ускорителя и многое другое, - сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы.

Добавим, что медучреждение войдет в состав многопрофильного комплекса мирового уровня, аналогов которого нет в Европе. По соседству с ним построят клинику, онкоцентр, центр реабилитации и спортивной медицины, а также учебный комплекс.