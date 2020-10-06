Беглов подтвердил ухудшение ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга сообщил о неудовлетворительной эпидситуации в городе и призвал жителей соблюдать меры безопасности. Фото: Олег ЗОЛОТО

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил об ухудшении эпидемиологической ситуации в городе. С прошлой недели заболеваемость опасной инфекцией стала нарастать. К примеру, в воскресенье 4 октября медики выявили COVID-19 у 407 человек, что в 1,5 раза больше статистики семью сутками ранее.

- Мы три месяца, с июля по сентябрь, последовательно снимали ограничения в городе. Чтобы сохранить работу экономики в новых реалиях, важно соблюдать меры безопасности. Тогда мы сможем избежать нового локдауна. Сегодня ситуация в Санкт-Петербурге усложняется. На данном этапе мы ограничиваемся рекомендациями и ужесточаем контроль за соблюдением введенных мер профилактики, - сообщил губернатор в ходе своего традиционного еженедельного радиообращения.

Добавим, что в сентябре в Санкт-Петербурге зафиксировали очередной рекорд по смертности.